Казань, 2 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Татарии 3 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют сильный снег, метель и гололедицу.

Goodfon.ru Метель

По информации регионального управления Гидрометцентра, ночью днем 3 февраля на территории Татарии местами ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 17 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы. В ночные часы и утром местами вероятен туман. Температура воздуха ночью составит — 3…— 8˚С, днем — от 0 до 3 градусов ниже ноля.

ИА REGNUM ранее сообщало, из-за обильного снегопада с 11:00 (мск) 1 февраля было приостановлено движение транспорта по трассе М-5 «Урал».

Читайте также: В Оренбуржье и Татарии из-за метели закрыли трассу М-5 «Урал»