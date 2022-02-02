Самара, , 13:54 — REGNUM Временно исполняющего обязанности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Раскопки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что зимой 2020 года агентство по сохранению историко-культурного наследия, учредителем которого является управление государственной охраны объектов культурного наследия, заключило договор со строительной фирмой на проведение археологического обследования и выявление объектов археологического наследия на землях, расположенных в Самарском районе города Самары.

В результате были проведены охранно-разведочные работы, во время которых был установлен объект, который обладает признаками культурного наследия «Культурный слой города Самара 19-начало21 века».

Сотрудники фирмы уведомили управление государственной охраны объектов культурного наследия в лице врио руководителя об итогах работ, а также составили научный отчет о выполненных археологических полевых работах.

«Обвиняемый, получив указанную информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, с целью создания условий для реализации программы по увеличению ввода жилья в эксплуатацию в кратчайший срок и уменьшению обременения на земельные участки в виде объектов культурного наследия, находящихся в границах культурного поселения. Далее, по указанию обвиняемого в адрес строительной организации было подготовлено и направлено заключение о возможности проведения землеустроительных работ на указанных земельных участках», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, для придания законности своим действиям фигурант уголовного дела дал указание подчиненному сотруднику внести исправления в отчет об итогах проведения археологического охранно-разведочного обследования земель с указанием информации об отсутствии памятников археологии на них и возможности их дальнейшего использования для строительства.

«Результатом преступных действий обвиняемого явилось существенное нарушение охраняемых законов интересов общества и государства в виде несоблюдения сохранности объектов культурного наследия», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями и подстрекательства к совершению служебного подлога.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела данные земельные участки были внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Суд отстранил обвиняемого от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.