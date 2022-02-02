Москва, 2 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Очевидно негативное отношение Банка России к самому факту существования криптовалют, вызвало явное беспокойство в сообществе майнеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«Жесткий подход, предполагающий полный запрет на производство и обращение данного продукта, базируется на чисто негативистской оценке этого явления.

Регулятор усматривает в активном использовании частных цифровых валют угрозу государственной денежной монополии, что выглядит вполне обоснованным касательно локализованных платежей.

Однако нанести существенный урон организованному денежному обращению, криптовалюта неспособна. Даже без запретительных мер, данное средство платежа (ввиду высокой волатильности) не выдержит конкуренции с устойчивой национальной валютой.

Проблемы же, спекуляций, отмывания денег и финансирования противоправной деятельности, решаются уже существующей и достаточно эффективной системой финансового мониторинга, на что и ориентирована альтернатива, предложенная правительством.

Конечно, полностью переключить обращение крипты на банковские каналы, вряд ли удастся. Однако это поможет легализоваться предпринимателям, ориентированным именно на законную деятельность.

С урегулированием важных сопутствующих вопросов (оплата электроэнергии, налоги), это новое направление бизнеса способно превратиться в самодостаточную отрасль хозяйственной структуры страны.

Пока между государственными ведомствами идет выработка единого мнения по данному вопросу, в рамках самой системы майнинга происходят вполне естественные рыночные процессы. Как всякий бизнес, эффективное функционирование этого достаточно молодого экономического уклада, строится на соотношении затрат и доходов.

Дешевая электроэнергия, а также доступное оборудование — необходимые факторы производства крипты. В тоже время, высокая зависимость доходности от рыночной конъюнктуры, не позволяет выстроить долгосрочную бизнес-модель. \

При том, что прибыльность напрямую зависит от объема инвестиций в оборудование и программное обеспечение, сроки окупаемости даже небольших вложений могут растянуться на годы.

В условиях же наблюдаемой сейчас коррекции крипторынка, любые затраты на покупку необходимых факторов производства, является ничем иным, как вложением на перспективу.

За последний год стоимость комплектующих, необходимых для монтажа майнинг-ферм, выросла на 150−200% (имеется ввиду современное оборудование), а доходность производства упала чуть ли не в три раза.

В этих условиях, свертывают производство и продают оборудование мелкие предприниматели (прежде всего, домашние майнеры), не успевшие накопить достаточно средства для реинвестирования. По этой же причине, происходит снижение количества желающих подключиться к данному процессу.

Вероятность же ухудшения правовых условий существования криптовалют на территории нашей страны, лишь явилась катализатором уже идущего процесса ухода с рынка частных цифровых инструментов наиболее слабых игроков. С одной стороны, количество желающих продать б/у оборудование и видеокарты в последнее время выросло.

Однако, в то же время, спрос на криптовалютные кошельки и современные микросхемы постоянно увеличивается. Это значит, что в данном сегменте экономической структуры идет тот же процесс, который наблюдается во всей хозяйственной системе страны: концентрация капитала.

Майнинг-предприятия, обладающие резервом финансирования и с растущей капитализацией, дооснащаются современными вычислительными мощностями.

Насколько полезной окажется для экономики России, эта порожденная IT-технологиями, новая индустрия, зависит от той правовой среды, которая будет создана в результате широко обсуждения данной проблемы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2022 года отмечено снижения спроса на оборудование для майнинга.

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