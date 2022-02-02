Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM В Петербурге на 70 суток приостановлена работа крупного оптового рынка на улице Салова из-за нарушений норм пожарной безопасности. Об этом 2 февраля сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Огнетушители Марина Каширская © ИА REGNUM

Дело в отношении операторов рынка, ООО «Центр оптовой торговли» и ООО «Петроинвест», было рассмотрено во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга. В отношении первого предприятия в ходе проверок установили 181 нарушение норм пожарной безопасности. У второй организации выявили 197 таких нарушений.

Среди выявленных нарушений отмечается частичное отсутствие огнетушителей, неоснащенность системой оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара. А также специалисты зафиксировали неисправное состояние систем и конструкций противопожарной защиты.

Отметим, ранее предприятия уже привлекались к административной ответственности из-за таких же нарушений норм пожарной безопасности. Районный суд Петербурга, по итогам заседания, приостановил работу предприятий на 70 суток. Нарушителям необходимо исправить выявленные несоответствия.