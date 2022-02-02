Дзержинский район, Калужская область, 2 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Руководитель предприятия, расположенного в Дзержинском районе Калужской области, подозревается в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сообщили 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Квентин Массейс. Сбощики налогов, 1509

По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2021 года руководитель организации, чтобы избежать списания денежных средств по выставленным налоговым органом поручениям, рассчитывался с кредиторами через расчетные счета третьих лиц, минуя собственные. В результате бюджетной системе причинен ущерб на сумму более четыре миллионов рублей.

Данное преступление было выявлено благодаря взаимодействию регионального следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.

В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводится комплекс следственных действий. В ходе следствия также будут приняты предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы.