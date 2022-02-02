Киреевск, Тульская область, 2 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Кровля многоквартирного дома обрушилась в муниципальном образовании Бородинское Киреевского района Тульской области, сообщается на сайте администрации района 2 февраля.

Https://kireevsk.tularegion.ru/ Обрушение кровли

Кровля обрушилась у 16-квартирного двухэтажного жилого дома. В доме зарегистрировано 40 человек.

«Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Дом находится под непосредственным управлением товарищества собственников жилья», — сообщили в администрации, уточнив, что ремонт кровли начнется 3 февраля.

Это уже второй случая обрушения кровли в регионе за последние дни. Вечером 31 января в Алексине под грузом снега обрушилась кровля двухэтажного жилого дома.