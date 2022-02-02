Волгоград, 2 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области по данным федерального оперативного штаба на 2 февраля госпитализировано 357 новых ковид-пациентов. Выписан после лечения 251 человек, скончались от осложнений восемь жителей.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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В региональном оперативном штабе корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что за сутки COVID-19 подтверждён у 1 207 человек, в том числе 300 детей. Новые случаи заболевания зафиксированы в 31 муниципалитете. Всего в Волгоградской области выявлено 143 634 носителей инфекции. Лечатся в стационарах и амбулаторно 12 176 пациентов, выздоровели 125 449 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 6 009 жителей.