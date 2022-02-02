Тирасполь, 2 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) введена сезонная пошлина на импорт яблок. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства ПМР, сообщил премьер-министр республики Александр Мартынов.

Яблоки

Он отметил, что в Приднестровье чаще всего ввозят яблоки низкого качества из Молдавии и Украины. Это приводит к тому, что импортные фрукты на рынках дешевле отечественных.

«Данная мера преследует несколько целей. Первая — мы защищаем свой внутренний рынок, а вторая цель — мы поддерживаем наших производителей», — заявил Мартынов.

Он добавил, что в бюджет также большие попадает налогов от деятельности местных предприятий, чем от ввоза продукции. Дополнительная пошлина на ввоз яблок в ПМР составит $0,15 на 1 кг. Эта мера будет действовать до 30 апреля.