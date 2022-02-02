Ижевск, 2 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Удмуртии в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции останавливают плановую амбулаторную медпомощь и диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Елена Кузнецова Поликлиника

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Исключение будет сделано для проведения скринингов беременных, медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу и медицинских осмотров при поступлении на работу.

При этом продолжится прием пациентов при обострении хронических заболеваний, в полном объеме работает стационарная медицинская помощь.

Данные меры будут действовать до конца февраля текущего года. В этот период поликлиники будут работать с гражданами с симптомами ОРВИ и COVID-19.

«Все силы сейчас прилагаются для того, чтобы вызовы, поступившие в медицинскую организацию, были обслужены в течение суток, чтобы все пациенты вовремя получили необходимые лекарства. Наши поликлиники перешли на семидневный режим работы, к приему пациентов привлечены узкие специалисты, а также ординаторы, посильную помощь оказывают и волонтеры», — отметила замглавы минздрава Марина Петренко.

При этом она подчеркнула, что при максимальном с начала пандемии числе наблюдаемых амбулаторно пациентов, которых сейчас более 16 тыс. человек, пациентов, которе переносят инфекцию в средне-тяжелой и тяжелой формах на данный момент значительно меньше, чем в предыдущую волну эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 2 февраля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 686 377 человек. Второй компонент препарата получил 537 091 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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