При кадровых перестановках мэр Чебоксар обещает не «махать шашкой»
Чебоксары, 2 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В администрации Чебоксар ожидаются кадровые изменения, но не до такого уровня, чтобы «сжечь прошлое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой пресс-коференции сити-менеджер столицы Чувашии Денис Спирин.
Руководитель администрации подтвердил, что в команде ожидаются кадровые перестановки.
В продолжение темы кадрового обновления он обрушился с критикой на «диванных критиков».
И продолжил, говоря о комментаторах в социальных сетях и на форумах:
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2021 года Денис Спирин сменил на посту сити-менеджера ЧебоксарАлексея Ладыкова, который руководил городом с июня 2011 года по октябрь 2021 года. До перехода в столичную администрацию он работал заместителем министра экономики Чувашии.