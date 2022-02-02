Чебоксары, 2 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В администрации Чебоксар ожидаются кадровые изменения, но не до такого уровня, чтобы «сжечь прошлое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой пресс-коференции сити-менеджер столицы Чувашии Денис Спирин.

Cap.ru Денис Спирин

Руководитель администрации подтвердил, что в команде ожидаются кадровые перестановки.

«Движение без изменений невозможно. Перестановки, конечно, будут, это бесспорно. Но шашкой махнув и сжечь прошлое… надо на что-то ещё опереться, поэтому здесь такого не будет… Командные перестановки будут, вы их узнаете по факту», — сообщил Денис Спирин.

В продолжение темы кадрового обновления он обрушился с критикой на «диванных критиков».

«У меня больше критика, нежели ответ. Мы подали заявку на кадровый резерв, это был открытый конкурс… Не вижу прямо большого желания людей подойти хотя бы попробовать свои силы. Хотя диванных критиков полно», — сказал сити-менеджер Чебоксар.

И продолжил, говоря о комментаторах в социальных сетях и на форумах:

«Там такие гиперэксперты, которые знают всё обо всём, но на предложение прийти резко куда-то исчезают. Потом опять возмущаются, у него сегодня носок дырявый или просто форточка не закрылась, было прохладно, и он не пришёл к нам».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2021 года Денис Спирин сменил на посту сити-менеджера ЧебоксарАлексея Ладыкова, который руководил городом с июня 2011 года по октябрь 2021 года. До перехода в столичную администрацию он работал заместителем министра экономики Чувашии.