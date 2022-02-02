Томск, 2 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Томской области за последние сутки выявлено 660 носителей коронавируса, госпитализировано 135 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в федеральном оперативном штабе.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной поликлинике

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Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе на сегодняшний день — 68 710 человек. За весь период в Томской области от COVID-19 излечились 63 700 человек, за прошедшие сутки — 298.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в регионе было подтверждено 586 случаев заражения. Госпитализация потребовалась 206 пациентам, выздоровел 321 человек.