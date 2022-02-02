Тюмень, 2 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Тюмени в здании проката лыж на базе отдыха «Боровое» днём 2 февраля 2022 года произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Пожар в здании проката лыж на базе отдыха «Боровое»

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 12:18 (10:18 мск.). Ликвидировали открытое горение на площади 450 кв. м в 13:02 (11:02 мск).

К ликвидации пожара были привлечены 37 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС — 29 человек и 12 единиц техники. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирском зоопарке с 30 на 31 января загорелся зимник для птиц. Погибли находившиеся внутри павлины и куры.