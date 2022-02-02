Пенза, 2 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Состояние четырех насосных агрегатов, осуществляющих подъем воды в теле Сурской плотины, является проблемным, оборудование требует замены. Об этом губернатору Олегу Мельниченко доложил первый зампредседателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

ФГУ «Сурский гидроузел»

Как отметил глава региона, ресурс насосов, работающих с 80-х годов, практически исчерпан.

«С учетом того, что мы комплексно подходим к модернизации системы водоснабжения города Пензы и с этого года начинаем активно менять городские сети, надо проработать вопрос с этими агрегатами», — подчеркнул Мельниченко.

Проанализировав состояние гидроузла, созданная рабочая группа выявила изношенность не только насосного оборудования, но и нарушения гидроизоляции, пошли подтеки.

Сооружение находится на балансе областного центра. В связи с этим администрации города необходимо разработать проект реконструкции, при этом замена насосного оборудования должна проходить без остановки работы Сурского гидроузла.

«Я посмотрел предварительные подсчеты, если мы делаем «под ключ» модернизацию, это порядка 400 миллионов. Я предлагаю реализовать это поэтапно, за три года… И давайте мы приступим к замене двух насосов уже в этом году. Чтобы в следующий осенне-зимний сезон входить, понимая, что у нас повысилась устойчивость водоснабжения с точки зрения безаварийной работы объекта», — заявил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, на Сурском гидроузле в период с 2023 по 2025 годы создадут второй водосброс.

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