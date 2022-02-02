Милуоки, США, 2 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:98.

Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого трипл-дабл из 33 очков, 15 подборов и 11 результативных передач. В составе «Вашингтона» форвард Кайл Кузма набрал 25 очков.

«Милуоки» одержал 32-ю победу в 53 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 27-е поражение в 50 играх и идёт на 21-м месте.

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