Москва, 2 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В России в январе 2022 года отмечено снижения спроса на оборудование для майнинга, передает РБК со ссылкой на одного из крупнейших российских дистрибьюторов техники компании «Марвел-Дистрибуция».

МВД РФ Аппаратура для майнинга

Снижение спроса на оборудование для майнинга зафиксировано после доклада Центрального банка России о запрете на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также штрафы за использование их как средства платежа и майнинг таких активов.

По данным компании, количество предложений о продаже оборудования для майнинга, то есть добычи криптовалюты, в январе выросло, тогда как спрос на него, наоборот, снизился. При этом падение отмечают не все. Есть и те, кто заметил рост за счет любителей видеоигр.

Как сообщало ИА REGNUM, запретить в России майнинг криптовалют предложил ЦБ РФ.

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