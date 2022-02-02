Париж, 2 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Во Франции действие запрета на загрязняющие окружающую среду автомобили перенесли на 2023 год, сообщает Le Parisien.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Стремясь ограничить загрязнение окружающей среды, Париж станет крупнейшей экологической зоной во Франции. Чтобы ездить по улицам столицы, автомобили и двухколесные транспортные средства должны иметь наклейку Crit'air.

Третий этап по созданию зоны с низким уровнем выбросов отложен с июля 2022 года до начала 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые ограничительные меры, введенные на фоне борьбы с коронавирусом во Франции, прекращают своё действие со 2 февраля.