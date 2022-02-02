Москва, 2 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия запретила государственному секретарюминистерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу въезд на свою территорию. Об этом 2 февраля сообщил МИД России на своем официальном сайте.

Черногория

В сообщении уточняется, что данная мера является ответом на недружественный шаг черногорских властей, предпринятый в октябре 2021 года. Тогда Подгорица предоставила политическое убежище гражданину Российской федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

В посольство Черногории в РФ была направлена соответствующая нота МИД России, говорится в сообщении.

Напомним, что 15 октября Генпрокуратура России сообщила о том, что в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова. Бизнесмен был задержан в Подгорице 1 октября по запросу российских правоохранительных органов в Интерпол. 22 октября Исмаилов получил политическое убежище в Черногории и был отпущен на свободу.