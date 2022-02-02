Омск, 2 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области, по данным оперштаба, скончались 3562 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 1663 случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 212 ковид-пациентов, выздоровел 461 человек.