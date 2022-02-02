Чикаго, США, 2 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:115.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 29 очков. В составе «Орландо» форвард Уэнделл Картер набрал 24 очка.

«Чикаго» одержал 32-ю победу в 50 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 41-е поражение в 52 играх и идёт на 30-м месте.

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