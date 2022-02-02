Нью-Дели, 2 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Индия намерена закупить 1 млн тонн калийных удобрений у Белоруссии, чья калийная отрасль находится под западными санкциями. Об этом сообщает 2 февраля газета The Times of India.

Belpc.by Белорусская калийная компания

Отмечается, что государственная Белорусская калийная компания (БКК) может открыть счёт в рупиях в индийском госбанке, чтобы обойти ограничения для продажи калия. Из-за санкций Белоруссия не может продавать удобрения за доллары и евро.

Индия и Белоруссия проведут первую подобную сделку с момента введения против Минска западных санкций, направленных на подрыв экспорта удобрений. «Беларуськалий» — второй по величине производитель калия в мире, а БКК — его экспортное подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года ряд белорусских компаний, в том числе «Беларуськалий», оказался под действием экономических санкций. Страны Запада обвинили Минск в нарушении прав человека.

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