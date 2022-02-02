Владимир, 2 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 140 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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2 февраля выявлено 994 новых случая заражения коронавирусом — на 62 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 91 тыс. 654 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 82 тыс. 418 пациентов, в том числе 317 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3104 человека. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.