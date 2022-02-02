Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ростовской области амбулаторное и стационарное лечение получают 25 706 человек, получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковид-госпиталях Дона находятся 2720 пациентов, из них 19 человек остаются в тяжёлом состоянии. Для сравнения: днём ранее в Ростовской области было госпитализировано 2676 пациентов. При этом загрузка коечного фонда за прошедшие сутки сократилась до 74,5%.

Амбулаторное лечение получают 22 986 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что многие жители Ростовской области, которые лечились от COVID-19 амбулаторно, не смогли получить бесплатные медикаменты. Такие жалобы получили активисты ростовского штаба Общероссийского народного фронта. Так, согласно результатам опроса, 70% из 600 респондентов не получили бесплатные медикаменты от COVID-19. Затем донской минздрав пояснил схему выдачи лекарств от COVID-19.