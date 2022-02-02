Минск, 2 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Обновлённый белорусский Кодекс об образовании предусматривает продолжительность учебного года в школах не до 31 мая, а до 31 августа. На это обратили внимание в главном управлении общего среднего, дошкольного и специального образования министерства образования республики.

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«Сегодня в Кодексе прописано, что учеба длится с 1 сентября по 31 мая. А что дети делают летом? Во время каникул школа не закрывается, учителя не увольняются, зарплата им платится. Стал вопрос с начислением трудового стажа. Сейчас мы просто написали, что с 1 сентября по 31 августа будет идти учебный год, но это не означает, что с 1 июня по 31 августа они будут учиться», —пояснила представитель министерства образования Ирина Каржова.

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