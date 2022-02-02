Эр-Рияд, 2 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Группа офицеров армии и национальной гвардии Саудовской Аравии была арестована в рамках расследования дел о коррупции. Об этом 2 февраля сообщает издание El-Bilad со ссылкой на Управление по контролю и борьбе с коррупцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По последним данным, за прошедший месяц в стране было возбуждено 634 уголовных дела. В рамках расследования были арестованы 234 человека, в том числе — ряд высокопоставленных лиц.

«Среди арестованных — сотрудники министерств обороны, внутренних дел, национальной гвардии, иностранных дел, здравоохранения, юстиции, городского планирования, сельского хозяйства, жилищного строительства и образования. Главные обвинения — взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями и подделка документов», — цитируют журналисты заявление саудовских властей.