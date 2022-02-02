Сан-Франциско, США, 2 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:120.

Nba.com «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, на счету которого 31 очко. В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджанте Мюррей набрал 27 очков.

«Голден Стэйт» одержал 39-ю победу в 52 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 33-е поражение в 52 играх и идёт на 25-м месте.

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