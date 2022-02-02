Йошкар-Ола, 2 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Марий Эл подвели промежуточные итоги опроса жителей республики о доступности медицинской помощи амбулаторным пациентам с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ (общероссийского народного фронта).

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В опросе принимали участие жители региона в возрасте от 18 до 55 лет.

По словам представителя регионального штаба ОНФ Валентина Севастьянова, более половины опрошенных доверяют российским вакцинам и видят в них защиту от коронавирусной инфекции. Однако есть проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются многие регионы России.

Так, 16% участников опроса отметили, что не смогли в нужный момент дозвониться до регистратуры поликлиники или на в кол-центр. Небольшой процент респондентов заявил, что врач пришел на осмотр больного в тот же день или на следующий.

Только 27% участников опроса, кому пришлось лечиться от COVID-19 на дому, были обеспечены бесплатными лекарствами, 43% ходили в аптеку сами, 44% препараты привезли знакомые.

В настоящее время опрос на портале ОНФ продолжается, причем его могут пройти жители всех регионов России. В региональном отделении ОНФ заверили, что его результаты будут направлены в минздрав Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ проверил стоимость тестов на коронавирус в платных клиниках Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска. Их цена в республике варьируется в диапазоне от 1490 до 1840 рублей. При этом стоимость теста на коронавирус по ОМС (обязательное медицинское страхование) составляет 800 рублей.

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