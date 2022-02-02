Челябинск, 2 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Челябинске стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. Об этом пишут СМИ.

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!» Реж. Семён Туманов. 1964. СССР Человек и собака

По данным изданий, инцидент произошёл на территории одного из коллективных садов. Ребёнок сумел укрыться в доме.

Следственные органы проводят проверку по данному факту. Как сообщает областное управление СКР, предстоит проверить достоверность информации, установить обстоятельства произошедшего, а также оценить действия должностных лиц и органов местного самоуправления, ответственных за отлов безнадзорных животных.