Финикс , США, 2 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:111.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 35 очков. В составе «Бруклина» защитник Кайри Ирвинг набрал 26 очков.

Для «Финикса» эта победа стала 11-й подряд в матче регулярном чемпионате НБА.

«Финикс» одержал 41-ю победу в 50 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» потерпел 21-е поражение в 50 играх и идёт на 10-м месте.