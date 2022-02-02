Душанбе, 2 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Счетная палата Таджикистана в результате проверок деятельности министерств, ведомств, центров по реализации инвестпроектов, банков, предприятий и других бюджетных учреждений выявила финансовый ущерб в размере 282,8 миллионов сомони (один доллар — 11,2 сомони). Об этом, как передает «Азия Плюс», сообщил 2 февраля по итогам 2021 года глава Счетной палаты Таджикистана Карахон Чилазода журналистам.

Бонки миллии Тоҷикистон (National Bank of Tajikistan) Сомони

«Было проведено 247 аудиторских проверок. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество проверенных объектов уменьшилось на 25 единиц, в то время как сумма выявленного финансового ущерба увеличилась на 30,5 миллионов сомони», — сказал Чилазода.

По его словам, из общей суммы выявленного ущерба, незаконные растраты товарно-денежных средств составили 55,7 миллионов сомони, недостача и хищения денежно-материальных средств — 8,9 миллионов сомони, завышение цен при провидении ремонтно-строительных работ — на сумму 23,4 миллионов сомони.

«Также ущерб от продажи и аренды государственного имущества достиг 1,2 миллионов сомони, потеря товарно-денежных средств составила сумму 89,7 миллионов сомони, потери бюджета из-за заниженных и неуплаченных налогов — 49,9 миллионов сомони, обязательные и другие платежи в госбюджет 45,4 миллионов сомони и невыплаченных дивидендов по государственным акциям — 8,6 миллионов сомони», — отметил чиновник.

Он сообщил, что из общей суммы выявленного ущерба незаконные растраты товарно-денежных средств составили 55,7 миллионов сомони, недостача и хищения денежно-материальных средств — 8,9 миллионов сомони.