Ялта, Крым, 2 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Крупная авария на водоводе произошла в Ялте днём 2 февраля, об этом в соцсетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Скан фотографии из телеграм-канала Янины Павленко Порыв водовода в Ялте

Порыв водовода произошёл на улице Крупской, 48. На месте работают службы реагирования.

«По предварительной информации, есть ущерб — оцениваем его масштабы. Просьба ко всем, чье имущество пострадало — обратиться по номеру 112», — уточнила Павленко.

Повлекла ли авария отключение воды в жилых домах и учреждениях, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января крупная коммунальная авария оставила без воды несколько тысяч жителей Саратова.