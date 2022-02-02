* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 2 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В посольстве Афганистана в Москве сообщили, что оно будет продолжать работать в прежнем режиме и не нуждается в дополнительном персонале со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Afginrussia.ru Эмблема посольства Афганистана в России

Ранее спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут направить дипломатов в посольство России в Москве.

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В пресс-службе посольства Афганистана ТАСС сообщили, что миссия обслуживает афганских граждан и студентов в Москве в обычном режиме.

По сообщению посольства, политический, экономический, культурный и консульский отделы посольства, как и в прошлом, имеют «полный штат опытных дипломатов» и не нуждаются в «неопытных прикомандированных дипломатах» от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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