Москва, 2 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Кремле обратили внимание на обращение ряда российских журналистов в адрес президента РФ Владимира Путина по поводу угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Удостоверение журналиста

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту», — сказал Песков.

По его словам, обращение журналистов передадут российскому лидеру в течение дня 2 февраля.