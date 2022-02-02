Ульяновск, 2 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупредили об очередном ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, ночью и днём 3 февраля с сохранением 04 февраля местами ожидаются сильные осадки — снега и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, ночью 3 и 4 февраля температура в среднем составит 0…-5 градусов мороза, днём поднимется до −3…+2 градуса тепла. Ожидается облачная погода, местами — сильные осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна.