Калуга, 2 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 123 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 676 человек. Днём ранее, 1 февраля, в регионе было зарегистрировано 613 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 72 357 человек, 64 440 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 297 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.