Великий Новгород, 2 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Штраф в размере 25 тыс. рублей обязали выплатить мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина за плохую уборку снега в городе. Об этом 2 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Протокол о фиксации некачественной уборки был составлен 11 января 2022 года старшим государственным инспектором дорожного надзора группы ДИ и ОД ОН ОГИБДД УМВД России по городу Великий Новгород. Правонарушение было зафиксировано по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

За некачественное осуществление должностных обязанностей глава Великого Новгорода был привлечён к административной ответственности. Дело в отношении мэра было рассмотрено мировым судьёй участка № 30. В ходе заседания судья установил, что состояние дорог и улиц областного центра действительно не соответствует нормам о недопустимости наличия снега и наледи на проезжей части и улицах.

Доказательства невиновности мэра, материалы, которые подтвердят меры по исправлению образовавшейся ситуации, в суде не были представлены. Суд обязал Сергея Бусурина выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.