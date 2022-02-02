Сан-Франциско, США, 2 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил последний ракетный пуск КНДР, осуществленный 30 января. Об этом 1 февраля сообщил зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.

Un.org Антониу Гутерриш

По его словам, ракетные пуски являются нарушением объявленного Пхеньяном в 2018 году моратория на запуски баллистических ракет, а также резолюций Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН призывал КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий, а также все заинтересованные стороны — искать дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США осудила ракетные пуски КНДР, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и дестабилизируют ситуацию в регионе.

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