Пхеньян, 2 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. США должны отказаться от враждебного подхода в отношениях с Северной Кореей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля на сайте министерства иностранных дел КНДР.

Флаги США и КНДР

«США следует прекратить действия, представляющие угрозу нашей стране, и отказаться от враждебной нам политики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что причиной обострения ситуации на Корейском полуострове является враждебная политика США по отношению к КНДР.

В министерстве также заявили, что только за последние годы США провели сотни военных учений и поставили Южной Корее или расположили около её территории современные наступательные средства и ядерное вооружение.

Ранее сообщалось, что США запросили проведение закрытой встречи Совета безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР. В январе Вашингтон уже пытался выступить с инициативой о санкциях против Пхеньяна за ракетные испытания, но не получил поддержки от Москвы и Пекина.

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