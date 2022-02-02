Ташкент, 2 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую пятилетнюю программу по развитию занятости молодежи и предпринимательства в Узбекистане. Об этом сообщает посольство США в Ташкенте.

U.S. Department of State Флаги США и Узбекистана

В дипведомстве уточнили, что бюджет программы составляет 10 миллионов долларов. Сообщается, что проект позволит учащимся 8−11-х классов получить необходимые навыки для вхождения в экономику Узбекистана уже компетентными специалистами и предпринимателями.

Отмечается, что программа ориентирована на учащихся как для занятий в школе, так и после уроков для их успешного перехода от школьного обучения к трудовой деятельности.

«USAID с гордостью поддерживает правительство Узбекистана в развитии потенциала человеческого капитала, способствуя тому, чтобы молодое поколение страны было готово к успешному выходу на рынок труда», — сообщил директор миссии USAID Микаэл Мередит, слова которого обнародованы на сайте посольства.