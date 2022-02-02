Варшава, 2 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. При пресечении нелегального перехода белорусско-польской границы гражданами из третьих стран белорусские пограничники не только не препятствовали этому преступлению, но и забрасывали польских коллег камнями. Об этом сообщает пограничная стража Польши.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

В сообщении о произошедшем о произошедшем 1 февраля инциденте пресс-служба польского ведомства отметила: «На участке пограничного поста Черемха восемь иностранцев нелегально пересекли границу — белорусские солдаты бросали камни в польские патрули, которые пытались задержать мигрантов».

Несмотря на противодействие, была пресечена попытка незаконного перехода государственной границы группой нелегалов в составе девяти человек. Среди задержанных оказался гражданин Казахстана.

Читайте в новостях: В Польше задержали 39 нелегальных мигрантов за сутки

Накануне польская пограничная стража сообщала о применении белорусскими пограничниками против польских коллег ракетниц. Ещё ранее польским ведомством были отмечены угрозы белорусских пограничников применения боевого оружия.

Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует инцидент. При этом он не может объяснить, почему белорусские пограничники отказываются препятствовать нарушению нелегалами белорусско-польской границы, являющейся одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза