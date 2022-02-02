Москва, 2 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Проект газопровода «Союз Восток», идущего через Монголию, предполагает ежегодную поставку Китаю около 50 млрд кубометров газа, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает пресс-служба газового холдинга.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

По его словам, проект магистрального газопровода «Союз Восток» — очень масштабный. Для проекта наступил очень важный этап — переход к стадии проектирования, так как в конце января с Монголией был подписан протокол результатов технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода.

«Он станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в год», — отметил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, половина работников, занятых на строительстве газопровода «Союз Восток», будут гражданами Монголии. Проектирование должно быть завершено в 2022—2023 годах, начало строительства намечено на 2024 год, а запуск — на 2027—2028 годы.

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