Астрахань, 2 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 124 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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2 февраля выявлено 614 новых случая заражения коронавирусом — на 92 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 90 тыс. 84 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 116 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 193 — за последние сутки.

За весь период скончались 2673 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.