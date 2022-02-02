Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За первый же день приёма заявлений на детский оздоровительный отдых петербургские МФЦ зарегистрировали 2235 обращений горожан. Об этом 2 февраля сообщили в медиацентре правительства Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МФЦ

Там отметили, что подать документы уже можно как на весеннюю, так и на летние смены. Граждане льготных категорий могут подать документы на оплату полной стоимости путевок, а работающие петербуржцы — получить сертификат на оплату части стоимости путевок.

На полную оплату стоимости путевок в детские лагеря имеют право дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов, а также ряд других категорий.

На оплату части стоимости путевки могут подать документы родители детей-школьников, работающие по трудовому договору (служебному контракту).

Подать заявления и документы на оплату полной или части стоимости путевок на весеннюю смену в МФЦ необходимо до 1 марта 2022 года. Прием документов на летние смены в МФЦ продлится:

до 04.05.2022 — на I оздоровительную смену в период летних каникул;

до 27.05.2022 — на II оздоровительную смену в период летних каникул;

до 22.06.2022 — на III оздоровительную смену в период летних каникул;