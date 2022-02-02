Москва, , 13:19 — REGNUM За разъяснениями по поводу публикации испанским изданием El País ответа США и НАТО в адрес России следует обращаться непосредственно в само издание либо к руководству Испании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El País или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле видели публикацию El País.

Песков также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин дал «общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России».

Пресс-секретарь российского лидера также заявил о непричастности России к «сливу» ответов США и НАТО испанской газете.