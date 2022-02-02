Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Первый заместитель председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») Бауыржан Байбек ушёл со своего поста. Об этом он 2 февраля сообщил в соцсети Facebook.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перед «Нур Отан» поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности», — написал Байбек

Он сообщил, что его заявление об отставке уже удовлетворено. По мнению политика, у правящей партии есть всё необходимое для того, чтобы выполнить поручения Токаева.

Напомним, Токаева избрали новым главой «Нур Отан» 28 января на внеочередном съезде партии. Это предложение выдвинул экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который до этого был бессменным руководителем партии.

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