Минск, 2 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за «разжигание национальной и социальной розни». Об этом 2 февраля передает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

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Дело в том, что Любовский — это судья, который отказал Минску в экстрадиции оппозиционного блогера, координировавшего массовые протесты в Белоруссии в августе 2020 года, Степана Путило в Белоруссию.

В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что «во время заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной розни и социальной вражды, оскорбил и оговорил высших должностных лиц Белоруссии».

«Подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.