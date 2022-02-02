* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:17 — REGNUM Бывшая глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана Шахарзад Акбар в кулуарах двухдневной сессии Европарламента по афганским женщинам в Брюсселе заявила, что тот факт, что в 2022 году ваши дети не смогут ходить в школу, потому что они девочки, для европейцев представляется невероятным. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Акбар отправилась в Брюссель с рядом других видных представителей афганских женщин, чтобы принять участие в сессии Европейского парламента.

«Для меня неприемлемо, что в 2022 году в мире есть страна, где девочки не имеют доступа к образованию, а женщинам запрещено работать», — заявила она в видео, размещенном в социальных сетях Европейским парламентом.

«Я считаю это гендерным апартеидом», — сказала она.

«Каждый здравомыслящий человек в любой точке мира должен выступить против этого гендерного апартеида», — подчеркнула экс-глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана.

«Это неприемлемо, — сказала она журналистам. — Представьте, что ваш ребенок не может ходить в школу только потому, что это девочка».

Шахарзад Акбар назвала положение женщин и девочек в Афганистане испытанием на человечность.

«Мы должны бросить вызов этой ситуации, преодолеть её и покончить с этой дискриминацией», — сказала она.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола в своем вступительном слове на двухдневной встрече, посвященной Афганистану, подчеркнула необходимость плотнее заняться положением женщин и способствовать его улучшению.

По словам Метсола, в Афганистане годы прогресса в обеспечении гендерного равенства, достижений женщин и девочек и их доступа к образованию, здравоохранению и участию в гражданском обществе и политической жизни после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уступили место лишениям и репрессиям.