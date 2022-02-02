В Европарламенте обвинили талибов* в гендерном апартеиде
Кабул, 2 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Бывшая глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана Шахарзад Акбар в кулуарах двухдневной сессии Европарламента по афганским женщинам в Брюсселе заявила, что тот факт, что в 2022 году ваши дети не смогут ходить в школу, потому что они девочки, для европейцев представляется невероятным. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Акбар отправилась в Брюссель с рядом других видных представителей афганских женщин, чтобы принять участие в сессии Европейского парламента.
«Для меня неприемлемо, что в 2022 году в мире есть страна, где девочки не имеют доступа к образованию, а женщинам запрещено работать», — заявила она в видео, размещенном в социальных сетях Европейским парламентом.
«Я считаю это гендерным апартеидом», — сказала она.
«Каждый здравомыслящий человек в любой точке мира должен выступить против этого гендерного апартеида», — подчеркнула экс-глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана.
«Это неприемлемо, — сказала она журналистам. — Представьте, что ваш ребенок не может ходить в школу только потому, что это девочка».
Шахарзад Акбар назвала положение женщин и девочек в Афганистане испытанием на человечность.
«Мы должны бросить вызов этой ситуации, преодолеть её и покончить с этой дискриминацией», — сказала она.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола в своем вступительном слове на двухдневной встрече, посвященной Афганистану, подчеркнула необходимость плотнее заняться положением женщин и способствовать его улучшению.
По словам Метсола, в Афганистане годы прогресса в обеспечении гендерного равенства, достижений женщин и девочек и их доступа к образованию, здравоохранению и участию в гражданском обществе и политической жизни после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уступили место лишениям и репрессиям.