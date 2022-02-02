Уфа, 2 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Эффективность очистки при работе установленного газоочистного оборудования на ООО «Уралпромтехсервис» составляет до 98% в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров на своей странице в социальной сети.

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Ранее специалисты лаборатории управления государственного аналитического контроля подтвердили факт причастности этого предприятия к загрязнению снега, появлению «желтого» снега в Сибае. В результате деятельность завода была остановлена для проведения работ по монтажу нового газоочистного оборудования на линиях сушки лигносульфанатов.

После завершения установки газоочистного оборудования специалисты вновь отобрали пробы выбросов на источниках предприятия.

«На основании полученных результатов сделаны выводы, что эффективность очистки при работе установленного оборудования составляет до 98%», — сообщил Искандаров.

Он также отметил, что сотрудникам предприятия нужно освоить и аттестовать методику оценки содержания выбросов лигносульфанатов, а также усилить частоту контроля для недопущения подобных инцидентов по загрязнению окружающей среды.