Рязань, 2 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Порядок получения регионального материнского капитала и его новый размер утвердили в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в правительстве региона.

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После ежегодной индексации выплата увеличилась до 77 912,32 рублей. С 2022 года региональный маткапитал будет предоставляться на третьего и всех последующих детей в семье, а право на его получение не будет зависеть от наличия или отсутствия права на федеральный материнский капитал.

«Также до 2028 года продлён срок использования денег для тех семей, в которых дети родятся в период с 2022 по 2026 годы. Кроме того, средствами регионального маткапитала теперь можно оплатить медицинские услуги для детей», — уточнили в правительстве.

В 2021 году размер регионального маткапитала составлял 74 915,69 рублей.