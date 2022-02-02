Казань, 2 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Татарии за сутки вакцинированы от коронавируса более 4 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 193 тыс. 416 жителей, сообщает минздрав РТ.

Вакцина

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По состоянию на 2 февраля всего от COVID-19 привит первым компонентом 2 млн 402 тыс. 291 человек, за сутки вакцинированы 4002 жителя. Вторую прививку получили 1 млн 890 тыс. 263 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние сутки госпитализировали 528 носителей коронавирусной инфекции, выявили 848 новых случаев заражения.

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